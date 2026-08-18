BClayMarketing: Natalie Gilbertson – Brand Marketing Player Profile

Vitals:
Name: Natalie Gilbertson
Height: 5’6″
HS Grad Year: 2028
Position: PG / SG
School / Hometown: Shoshoni (Shoshoni, Wyoming)
Brandon Clay Scouting Player Evaluations via ProspectsNation.com:
CLICK THE LINK BELOW FOR NATALIE’S PREVIOUS EVALUATIONS FROM THE DESK OF BRANDON CLAY:
https://prospectsnation.com/player/natalie-gilbertson#campbr-evaluations
Social Media Updates:
August 18, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2089807918090584358?s=20
July 30, 2026: https://x.com/BrandonClayPSB/status/2082972128018637183?s=20
July 19, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2078844649867821135?s=20
March 18, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2034396686185844944?s=20
December 15, 2025: https://x.com/bclaymarketing/status/2002805166849003647?s=20
November 4, 2025: https://x.com/bclaymarketing/status/1985718940656402785?s=20
October 1, 2025: https://x.com/BrandonClayPSB/status/1973549934914699750?s=20