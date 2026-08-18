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#BClayMarketing: Natalie Gilbertson – Brand Marketing Player Profile

August 18, 2026 by

Vitals:

Name: Natalie Gilbertson
Height: 5’6″
HS Grad Year: 2028
Position: PG / SG
School / Hometown: Shoshoni (Shoshoni, Wyoming)

Brandon Clay Scouting Player Evaluations via ProspectsNation.com:

CLICK THE LINK BELOW FOR NATALIE’S PREVIOUS EVALUATIONS FROM THE DESK OF BRANDON CLAY:
https://prospectsnation.com/player/natalie-gilbertson#campbr-evaluations

Social Media Updates:

August 18, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2089807918090584358?s=20

July 30, 2026: https://x.com/BrandonClayPSB/status/2082972128018637183?s=20

July 19, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2078844649867821135?s=20

March 18, 2026: https://x.com/bclaymarketing/status/2034396686185844944?s=20

December 15, 2025: https://x.com/bclaymarketing/status/2002805166849003647?s=20

November 4, 2025: https://x.com/bclaymarketing/status/1985718940656402785?s=20

October 1, 2025: https://x.com/BrandonClayPSB/status/1973549934914699750?s=20

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Filed Under: blog, Girls Grassroots Coverage, Peach State Media